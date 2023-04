Perugia, il ragionier Cornacchione al "Capitini" con la storia della Olivetti

PERUGIA Sul palco dell'auditorium "Capitini" con Antonio Cornacchione, protagonista dello spettacolo D.E.O. EX MACCHINA Olivetti... un'occasione scippata", ci sarà anche un testimonial d'eccezione: la Olivetti P101, il primo personal computer italiano progettato da Pier Giorgio Perotto di cui un esemplare è custodito gelosamente nel museo dell'Itet Capitini. Ed è proprio la scuola diretta da Silvio Importa che, insieme al Comune di Perugia e Confcommecio Umbria, organizza l'evento teatrale (giovedì 20 aprile alle 21) portato in scena dall'attore, comico e cabarettista. Cornacchione con il suo slang pungente e divertente racconta la storia dell'azienda modello creata da Adriano Olivetti della quale è stato dipendente per otto anni.

Ed è sulle tracce di quel primo computer lasciato colpevolmente "emigrare" negli Stati Uniti per «scelte scellerate della politica dell'epoca dice Cornacchione unitamente al disinteresse del mondo bancario» che l'attore ha rivisitato la storia di quell'azienda all'avanguardia della elettronica mondiale. «Una storia per me affascinante e significativa», ha detto il preside Improta presentando l'evento insieme all'attore, collegato on line, all'assessore Leonardo Varasano e a Roberto Palazzetti di Confcommercio: «L'elettronica e l'informatica, oggi così pervasive per tutti noi, sono nel Dna dell'Istituto fin dai tempi del corso per "ragionieri programmatori" e questo appuntamento deve essere di stimolo per i nostri ragazzi di oggi». I biglietti per lo spettacolo di giovedì 20 sono acquistabili on line su ticketitalia.com.