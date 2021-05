Il Questore di Terni, Bruno Failla nominato socio onorario dell'associazione nazionale della Polizia di Stato

Il Questore della Provincia di Terni, il dottor Bruno Failla, è stato nominato socio onorario dell'associazione nazionale della Polizia di Stato. Il conferimento da parte del presidente nazionale, Michele Paternoster, è stato consegnato ieri, giovedì 6 maggio, in Questura dal presidente dell' Anps Terni, Maurizio Lucchi.

Il Questore Failla si è detto «orgoglioso per il riconoscimento» ed ha ringraziato l’Anps per la «costante proficua collaborazione con la Questura e per la conservazione e tutela del patrimonio storico-culturale, dei valori e delle tradizioni della Polizia di Stato».

