Ultimo aggiornamento: 17:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si chiama Ciclisti Uniti per la Valnerina ed è la Onlus che ha dato vita al progetto per sensibilizzare da un lato il movimento ciclistico internazionale e dell'altro contribuire a rivitalizzare il territorio. Come? Attraverso una mappatura delle salite che si trovano in questo spicchio verde di Umbria colpita dal terremoto.Proprio sulla scia del sisma, il presidente della Onlus Maurizio Vincenzi, si è messo al lavoro per reperire fondi e sponsor utili a portare avanti l'idea. Che inizialmente non era questa: «Mi sono sentito in dovere di farlo perchè il terremoto mi ha colpito profondamente. Abbiamo realizzato un completino per ciclisti e l'idea era reperire fondi per realizzare un campeggio per cicloamatori, poi abbiamo pensato a una struttura ricettiva, infine siamo arrivati all'idea di fare qualcosa che potesse essere utile per chi viene a pedalare lungo queste strade. Devo ringraziare tra gli altri il presidente del Rotary Club, Fabio Loreti, per la sensibilità dimostrata e il sostegno all'iniziativa». Così i ciclisti uniti per la Valnerina hanno deciso di mappare le strade della Valnerina con un cartello posizionato all'inizio della salita con tanto di QR code e informazioni lungo il percorso per indicare la distanza alla fine di ciascun percorso.«La Valnerina è una palestra di allenamento per ciclisti, abbiamo pensato di prendere spunto da un'iniziativa già presente in Trentino Alto Adige. Le nostre salite sono molto suggestive e richiamano ogni anno un gran numero di ciclisti. In questo modo vogliamo dare a tutti i turisti le indicazioni su lunghezza, dislivello, punto di arrivo e tutte le informazioni necessarie» aggiunge Vincenzi. Nel particolare il progetto si chiama Cronoscalate della Valnerina e intende in questo senso rivitalizzare il territorio attraverso la leggerezza e la mobilità dolce. Il progetto intende promuovere proprio queste valli laterali, attrezzandole con itinerari fruibili in bicicletta che costituiscano non attrazioni puntuali ma sistemiche.Per questa ragione sono state individuate ben otto salite, quattro nella provincia di Terni e quattro nella provincia di Perugia, che costituiscono quanto di meglio si possa desiderare come attrazione, dal punto di vista dei ciclisti.Le indicazioni forniscono i tempi di percorrenza in base anche alla tipo di turista: cicloescursionista, cicloturista, cicloamatore, cicloamatore agonista e professionista: «Il nostro stemma - conclude il presidente dell'Onlus Maurizio Vincenzi - richiama il rosone di una chiesa e la catena di una bicicletta, a sottolineare il legame con questa meravigliosa terra».