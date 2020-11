Il professor Libero Mario Mari è il nuovo presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto

Il professor Libero Mario Mari, 57 anni, orvietano, ordinario di Economia Aziendale e direttore del Dipartimento di Economia presso l’Università degli Studi di Perugia, è il nuovo presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto.

Il Consiglio di Indirizzo dell'Ente lo ha nominato nella seduta di sabato 21 novembre.

Libero Mario Mari, succede a Gioacchino Messina, scomparso improvvisamente e prematuramente lo scorso 6 settembre 2020. "La Fondazione - si legge in una nota diffusa nello stesso giorno - ricorda con profonda riconoscenza l’operato del dottor Gioachino Messina per aver svolto il ruolo di presidente con dedizione, generosità e profonda competenza."

Il professor Mari, ha conseguito la laurea in Economia e Commercio e Giurisprudenza e un Dottorato di Ricerca in Economia Aziendale, è professore ordinario di Economia Aziendale e direttore del Dipartimento di Economia presso l’Università degli Studi di Perugia ed ha al suo attivo una lunga serie di pubblicazioni in campo economico/finanziario.

Nella stessa seduta il Consiglio di Indirizzo ha provveduto a nominare, alla carica di vice presidente del Consiglio di Indirizzo, l’avvocato Sergio Finetti che succede, nella carica di vice presidente del Consiglio di Indirizzo, al dottor Andrea Giordano, il cui secondo mandato è scaduto lo scorso 29 ottobre.

Finetti, noto e stimato professionista orvietano, oltre a far parte dal 1994 del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Orvieto, ricoprendone, dal 2006 al 2014, la carica di presidente, è stato, tra gli altri incarichi, membro del Consiglio di Disciplina del Distretto di Corte di Appello di Perugia, ricoprendone anche la carica di vice presidente e dal 2016, consigliere di Indirizzo della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto è dunque ora così composto: presidente Libero Mario Mari, vice presidente Ivano Mocetti, consiglieri Nicoletta Menichetti, Fabrizio Figorilli, Maria Luisa Salvadori.

Il Consiglio di Indirizzo è invece composto da: presidente Libero Mario Mari, vice presidente Sergio Finetti, consiglieri Vincenzo Cecci, Filippo Clericò, Alberto Coppotelli, Sergio Maria Farina, Enrico Fiorenzi, Marco Fratini, Anna Maria Madeo, Roberto Morino.

