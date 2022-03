Il presidente della Ternana e Unicusano partner stretti di Silvio Berlusconi, così parte la Universitas Libertatis

Silvio Berlusconi chiama Stefano Bandecchi. Il patron del Monza che chiama il presidente della Ternana. Un imprenditore che chiama un altro imprenditore. Ora è realtà, la collaborazione tra i due, per la neonata creatura del fondatore di Mediaset e di Forza Italia, vale a dire la Universitas Libertatis, scuola di formazione politica, liberale, europeista, garantista, cristiana, atlantista. Dopo i primi annunci nel mese di febbraio 2022, il lancio online avviene il 5 marzo dello stesso anno. La collaborazione con Bandecchi e con l'Università degli studi Niccolò Cusano si concretizza con il fatto che l'ateneo telematico romano di via Don Gnocchi mette a disposizione della nuova scuola le proprie piattaforme telematiche per le lezioni online. In una nota diffusa per annunciare il decollo dell'iniziativa, si definisce Bandecchi come "consigliere personale" dello stesso Silvio Berlusconi. L’Universitas Libertatis, nella quale si potrà studiare da politici, sarà fruibile da chiunque voglia professionalizzarsi proprio come uomo politico di altissimo profilo e da chiunque voglia, semplicemente, entrare a contatto con il pensiero liberale. L'università telematica romana di Bandecchi, oltre a collaborare nell'erogare corsi di alta formazione e master, si preoccuperà di riconoscerne i contenuti accademici. Dal 7 marzo 2022, via alle iscrizioni, con inizio immediato delle lezioni. Inoltre i seminari, che si terranno in presenza e probabilmente in formula weekend, saranno tenuti a Villa Gernetto.

