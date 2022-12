Il presidente della Ternana Stefano Bandecchi furioso dopo le critiche dei tifosi per la sconfitta a Frosinone

Questa volta il presidente della Ternana Stefano Bandecchi utilizza uno scrrenshot, probabilmente di un messaggio whatsapp, per esternare il suo pensiero su Instagram. Probabilmente i fischi di parte della tifoseria presente a Frosinone non sono stati digeriti, così come la bottiglia lanciata da qualcuno presente nel settore ospite dello stadio Stirpe.

«Voi non vi meritate un ......, siete solo esaltati nei momenti positivi e delle merde inutili in quelli negativi. Collegate il cervello che solo così sarete utili. Sennò smettete di rompermi perchè la bottiglia di oggi ve la rimetterò nel ..... Io non sopporto i dementi».

Un linguaggio scurrile, probabilmente di una conversazione privata, resa comunque pubblica. «Questa è la mia risposta al rispetto che meritano i tifosi».