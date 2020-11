Il presidente della Ternana calcio prova pure nel basket e diventa sponsor nella sua Livorno

TERNI Dopo il calcio, adesso pure il basekt. E' così, che il presidente della Ternana, l'imprenditore livornese Stefano Bandecchi, si avvicina alla sua città attraverso la squadra di pallacanestro. La Pielle Livorno, società cestistica che milita nel campionato di serie C Gold, diventa ora Unicusano Livorno. La stessa società annuncia ufficialmente l'inizio del rapporto con l'università telematica romana di Bandecchi, che ne diventa così title-sponsor. Ad annunciarlo, è il numero uno della Pielle, il manager Roberto Creati che vediamo nella foto di Angelo Papa accanto a Bandecchi in occasione di una recente partita di calcio casalinga della Ternana, allo stadio Liberati di Terni, dove il general manager della squadra livornese è stato ospite. Per Bandecchi, al quale verrà presto conferita la cittadinanza onoraria di Terni, si aprono le porte della sua città attraverso una disciplina sportiva differente dal calcio. Ma c'è anche un altro bel "pezzo" di Ternana, in questa operazione, visto che lo stesso Creati dichiara di aver perfezionato l'operazione e il progetto in interlocuzione con il vicepresidente della Ternana calcio, l'ex arbitro internazionale di calcio Paolo Tagliavento. Aggiunge, inoltre, che il rapporto tra l'Università Niccolò Cusano e la Pielle Livorno è diventato realtà anche grazie al "al prezioso e fondamentale sostegno di Cristiano Lucarelli", ex bomber di serie A e attuale allenatore proprio della squadra calcistica rossoverde umbra. “L’accordo raggiunto con l’Università Niccolò Cusano nella persona di Stefano Bandecchi – ha commentato Roberto Creati sulle pagine del sito internet della società cestistica toscana – rappresenta un ulteriore, grandissimo, passo in avanti nel processo di evoluzione della Pielle Livorno intesa come società sportiva, ma anche come azienda. Ringrazio, dunque, il dottor Bandecchi che ha accolto con entusiasmo la nostra proposta e si unisce ai tantissimi imprenditori livornesi che credono in questo sogno”. Il nome dell'università telematica romana comparirà sulla denominazione della squadra livornese, nel campionato il cui inizio è stato per ora rinviato a gennaio, a causa dell'emergenza covid.

