Il presidente della Ternana Bandecchi: «Ho perso il mio primo derby e in settimana perderò la società».

Sabato 18 Febbraio 2023, 19:23







Perugia -«Ho perso il mio primo derby, in settimana perderò anche la Ternana». Il presidente rossoverde Stefano Bandecchi commenta così la sconfitta per tre a zero nel derby contro il Perugia: «Il mio ultimo derby da presidente non è andato benissimo. Per la gioia di chi non mi sopporta, ho perso il derby è c'è il caso che questa settimana perda anche la Ternana». Infatti, sarebbero tre i gruppi interessati all'acquisto della società rossoverde.