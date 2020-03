Il presidente Anci Umbria De Rebotti alla Regione: «Sospendere l'accantonamento dei fondi per i crediti di dubbia esigibilità. Si libererebbero risorse importanti»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sindaco di Narni e presidente Anci Umbria ha chiesto ufficialmente alla Regione di farsi sostenitrice della proposta di Anci nazionale e regionale della sospensione dell'accantonamento dei fondi per i crediti di dubbia esigibilità dei Comuni. “Tale misura – spiega De Rebotti - ha la finalità di recuperare immediatamente risorse già presenti nei bilanci comunali per destinarli, eccezionalmente e solo per quest'anno, alla decontribuzione di famiglie ed imprese”.De Rebotti fa riferimento in particolare a quei soggetti che avranno danno al proprio lavoro personale e a tutte quelle imprese, di ogni categoria, che hanno dovuto cessare da un giorno all'altro le proprie attività. L’auspicio è che questa misura, se accompagnata da quelle a carattere nazionale e regionale, potrà permettere il superamento delle difficoltà straordinarie di questo periodo e creare le condizioni per una ripartenza che speriamo sia la più vicina possibile. “Su questa proposta – dice ancora De Rebotti - chiedo un impegno a tutte le forze politiche ed ai loro rappresentanti in ogni livello istituzionale”.