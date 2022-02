Terni, il Premio San Valentino 2022 dell'Istess assegnato a dieci bravissimi: tutti i nomi

TERNI - Dieci medaglie d’oro. Dieci bravissimi. Sono stati proclamati i dieci vincitori del Premio San Valentino 2022. Un riconoscimento che viene assegnato dall’Istess (Istituto culturale della Diocesi) alle opere che meglio hanno saputo incarnare i valori di Valentino vescovo e martire. E che sono: il matrimonio, la famiglia, la solidarietà, la pace. Da anni il premio viene assegnato nei nove settori di attività dell’Istess (letteratura, storia, filosofia, teologia, arte, musica, cinema, media) con l’aggiunta del premio per la carità. Il nome dei vincitori 2022 è stato annunciato nel corso della serata conclusiva del Valentine Fest. Alla cerimonia sono intervenuti, tra gli altri, il direttore dell’Istess Arnaldo Casali, il presidente della Commissione diocesana Lavoro, giustizia e pace Ermanno Ventura, il responsabile di Istess Storia Federico Fioravanti, la responsabile di Istess Filosofia Stefania Parisi, la responsabile del Cenacolo delle arti Alessia Minicucci, il direttore artistico di Istess Teatro David Riondino.

I PREMIATI - Daniele Mencarelli per il romanzo Sempre tornare, Edizioni Mondadori, sezione letteratura. Edoardo D’Angelo per gli studi sulla figura di San Valentino, per la storia. Riccardo Mensuali per il libro Leggero come l’amore (San Paolo), sezione filosofia. Gilfredo Marengo autore del libro “Chiesa, sesso, amore. Le relazioni pericolose”, per la teologia. Per il teatro Alban Guillon con “Il Giardino di Valentino” . Per la sezione arte Paolo Consorti, Valentino con ghiaccio e Simona Angeletti per Ciccio Valentino. Per il cinema Alessandro D’Alatri, per i vent’anni di Casomai e per Un professore. Media: Andreas Steiner per il mensile Medioevo. Il premio Carità è andato invece a Giandonato Salvia, per l’App “Acutis”.