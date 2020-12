Il Prefetto ha ricevuto i sindacalisti di Treofan e Sangemini. Comprensione per la posizione dei lavoratori.

TERNI Un corteo annunciato, con tanto di “concentramento” davanti al Palazzo Comunale: i lavoratori, circa trecento persone, sono poi andate in corteo sino alla sede della Prefettura, in maniera molto composta e nel rispetto delle distanze di sicurezza. Il Prefetto ha poi ricevuto dei delegati dei lavoratori per sentire ufficialmente le loro richieste. Per i lavoratori delle due fabbriche si è trattato della “messa in piazza” delle proprie difficoltà e la ricerca di aiuti istituzionali, che possano sbloccare le relative vertenze. Tutti erano consci delle difficoltà del momento e che si sta giocando una vera partita per il futuro delle due fabbriche ma non solo: la presenza di una delegazione dei metalmeccanici aveva anche la recondita azione di mettere in vista il futuro della Ast, anch’essa avvolta da fosche nubi. Insomma, i sindacati, insieme alle istituzioni, in primis il sindaco Leonardo Latini e quello di Narni, Francesco De Rebotti, il consigliere Thomas De Luca, il deputato Valter Verini, sanno benissimo che c’è in ballo il futuro dell’intera economia provinciale e regionale e che il momento si deve considerare come un tutt’uno e mettere il “Problema Terni” a livello nazionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA