Il Pettirosso dona visiere protettive all'ospedale di Terni

Venti visiere in policarbonato e uova di cioccolato del commercio equo e solidale, sono state donate al personale della clinica di malattie infettive dell’ospedale Santa Maria. Un regalo da parte dell’associazione “Il Pettirosso” di Terni. “A marzo abbiamo congelato le nostre attività, annullandole, rinviandole e cercando di capire come si potessero coniugare con il distanziamento sociale” - dice Marco Carniani, uno dei fondatori dell’associazione. “Al momento stiamo ancora prendendo le misure. Ci siamo interrogati su come potevamo essere vicini e sostenere chi si adopera per fronteggiare l’epidemia, a partire dal personale sanitario. Nel frattempo arrivavano i primi casi di Coronavirus all’ospedale di Terni e siamo entrati in contatto con il personale della clinica delle malattie infettive, dove sono ricoverate molte persone colpite dal virus. A quel punto ci siamo messi all’opera per capire che tipo di contributo era possibile dare”.

I volontari del Pettirosso, decidono allora di acquistare venti visiere in policarbonato, giudicate tra le migliori per dimensione e qualità, e le consegnano al reparto di malattie infettive.

“Con l’avvicinarsi della Pasqua ed avendo nella nostra sede molte uova del commercio equo e solidale, in accordo con Monimbò, le abbiamo prelevate e lasciate al di fuori della clinica. Ovviamente senza entrare in contatto con il personale medico e infermieristico, anche se avremmo voluto scambiare due parole e ringraziarlo per la professionalità, per l’impegno e perché dimostra ogni giorno quanto siano importanti i servizi sanitari pubblici. Un saluto con la mano a debita distanza e basta. Poi tanti messaggi attraverso gli strumenti telematici di uso quotidiano”.

