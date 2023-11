Sabato 18 Novembre 2023, 09:00 - Ultimo aggiornamento: 09:02

Nel corso di un campionato ci sono sempre dei momenti topici. Il match di oggi a Pineto è uno di questi: l’obiettivo è capire se questo Perugia ha davvero le carte in regola per puntare alla vetta. Inutile dire che la vittoria di giovedì del Cesena rappresenta un segnale forte da parte dei romagnoli che ora sono a sei punti dal Grifo. Domani ospiteranno la Lucchese godendosi sul divano il match odierno dei Grifoni. In caso di passaggio a vuoto dei biancorossi la squadra di Toscano potrebbe incrementare il vantaggio e in ottica promozione sarebbe un primo segnale importante. Baldini preferisce guardare in casa propria. «Sapevamo che il Cesena era la squadra più forte, ha mantenuto lo stesso allenatore e ha inserito giocatori di livello a un organico già di spessore, hanno ottenuto 80 punti l’anno scorso ed era chiaro che partissero forte ,a il campionato è ancora lungo - puntualizza il tecnico del Perugia- e ci sono gli scontri diretti, meglio quindi pensare a noi stessi».

Sfruttare quindi le occasioni è un dogma ma occhio al Pineto. «È una squadra tosta da affrontare, ci aspetta una partita difficile, loro non hanno mai perso in casa senza di fatto averci giocato (oggi è la prima sul campo di Pineto), voglio concentrarmi sulla mia squadra e quello che hanno fatto i ragazzi nella scorsa partita è importante, abbiamo fatto capire al Gubbio che per loro sarebbe stata difficile - rimarca il trainer del Grifo per poi precisare- ho detto ai ragazzi che se faranno sempre così se la giocheranno con tutti, a partire dalla gara di oggi». Ancora qualche problema di formazione. «Angella non giocherà ma tra i convocati ci sarà Dell’Orco che sta bene ed è un’ottima notizia, i ragazzi sono pronti e se metteremo la giusta determinazione credo che potremo dire la nostra». Avversario da prendere con le molle. «Sono pericolosi davanti, giocano molto sull’avversario, sanno ripartire bene ma come detto voglio dare una risposta sul campo dal punto di vista comportamentale». Tra le insidie c’è anche il campo. «Sappiamo che non sarà facile ma bisogna capire che dovremo fare un certo tipo di prestazione naturalmente non sottovaluteremo nessuno a prescindere da dove andremo a giocare». Probabili molte conferme rispetto al derby. «Sto valutando questa ipotesi ma ho visto bene anche qualcuno che non ha giocato contro il Gubbio, dovrò fare un’ultima valutazione ma complessivamente tutti sono pronti». Di positivo gli ampi margini di crescita, sempre con un occhio a chi è sopra in classifica e al mercato. «Mi concentrerei su quello che abbiamo - sgombra il campo dagli equivoci Baldini- ci sono giocatori che sono cresciuti molto, l’obiettivo era quello di stare incollato alle altre, poi per il mercato vedremo». Intanto il club abruzzese ha comunicato che sono stati venduti tutti i biglietti disponibili che erano in totale 644, 200 dei quali per i tifosi biancorossi.

COSI' IN CAMPO



Pineto (4-3-3): 22 Tonti; 24 Evangelisti, 23 De Santis, 30 Villa, 70 Teraschi, 8 Germinario, 6 Amadio, 77 Foglia M, 7 Volpicelli, 9 Gambale, 29 Chakir.

A disp. 1 Mercorelli, 36 Grilli, 4 Di Filippo, 27 Baggi, 19 Borsoi, 28 Ingrosso, 14 Marafini, 17 Ruggiero, 20 Della Quercia, 21 Lombardi, 32 Macario, 11 Njambé. All. Daniele Amaolo.

Perugia (4-3-1-2): 12 Adamonis , 94 Mezzoni , 25 Morichelli, 6 Vulikic, 3 Cancellieri, 4 Iannoni, 16 Bartolomei, 28 Kouan, 26 Santoro, 9 Vazquez, 11 Seghetti.

A disp. 22 Furlan, 71 Bozzolan, 91 Souare, 15 Dell’Orco, 7 Paz, 86 Giunti, 24 Torrasi, 17 Ebnoutalib, 21 Cudrig, 10 Matos, 23 Lisi, 20 Ricci. All. Francesco Baldini

Arbitro: Stefano Nicolini di Brescia . Assistenti: Simone Biffi di Treviglio e Roberto Allocco di Alba-Bra. Quarto uomo: Luigi Pica di Roma 1.