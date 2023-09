Grifo, stavolta rimonta a metà: col Pontedera finisce 1-1. La fotogallery di Roberto Settonce

PERUGIA - Terza rimonta consecutiva, ma stavolta a metà: il Perugia al Curi nel primo turno infrasettimanale del girone B di Lega Pro sbatte su un ostico Pontedera, passato in vantaggio a metà ripresa con l'ex Nicastro che infila Adamonis proprio sotto la curva nord e non esulta quasi scusandosi con i suoi ex tifosi. Ma la squadra di Baldini non vuole perdere, continua ad attaccare e trova il pareggio a dieci minuti dalla fine con un destro imparabile di Matos. Il forcing finale non porta i tre punti sperati ma il fatto che la squadra sia alla terza rimonta consecutiva lascia ben sperare per il proseguo del campionato che vede il Pescara in vetta con 10 punti, quattro in più dei biancorossi attesi sabato a un'altra partita ostica a Pesaro.