"Il Perona" cerca un nuovo gestore. Pubblicato il bando della Provincia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI - Pubblicato bando per gestione dell'impianto “Perona” di viale Trieste. Il bando rientra nel programma, già avviato, di affidamento gestionale a terzi delle strutture sportive di proprietà della Provincia.Una scelta precisa da parte dell’ente, finalizzata ad elevare la qualità dei servizi, ed in particolare ad agevolare il pieno utilizzo e la valorizzazione delle strutture sportive. Un lavoro iniziato solo pochi mesi fa ma che ha già prodotto risultati dando modo alle realtà sportive territoriali di avere a disposizione spazi adeguati e impianti all’altezza.Nello specifico il bando per la gestione del Perona prevede l'assegnazione per un periodo minimo di 15 anni con un canone annuo da versare alla Provincia di Terni che parte da 9mila euro con possibilità di investimento per migliorare la struttura ed aumentarne la capienza. Il bando di gara disciplina anche gli importi delle tariffe di noleggio e utilizzo della struttura o parti della stessa. Quota minima oraria è di 22 euro per uso allenamento o gare dal lunedì al venerdì. Il costo orario sale a 25 euro il sabato, la domenica e i festivi, mentre per l’intera giornata, sempre di sabato, domenica o festivi, è prevista una quota di 250 euro per uso diverso da allenamenti o gare. Il bando è basato su tre livelli di offerta riguardanti la modulazione delle tariffe, gli investimenti e il canone annuo. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è martedì 11 febbraio alle 13.