Terni, il passaggio di consegne dal sindaco Latini al sindaco Bandecchi

Mercoledì 31 Maggio 2023, 14:13 - Ultimo aggiornamento: 14:15

Un passaggio di consegne "anomalo", un "unicum" come lo ha definito Leonardo Latini, quello tra lui e Stefano Bandecchi, tra persone che non fanno parte dello stesso schieramento politico. "Sono stati anni complicati - ha detto Latini - in cui ho cercato di dare il senso delle istituzioni e di metterci a servizio della città. Con questo spirito mi sono messo a disposizione del sindaco su questioni su cui la città non può permettersi interruzioni o ritardi con il senso di responsabilità di chi esce e vorrebbe che alcuni progetti continuassero"