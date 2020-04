© RIPRODUZIONE RISERVATA

Emergenza Covid-19, la Regione dell'Umbria ha individuato anche a Terni una struttura per il ricovero dei soggetti positivi al coronavirus, che potranno così passare il periodo di isolamento lontano da casa, in attesa che il virus sparisca del tutto, ovvero che il tampone risulti negativo per due volte consecutive nell'arco di 48/72 ore. Una soluzione che permette di azzerare l'effetto domino del contagio, che avviene in misura maggiore proprio nell'ambito familiare, considerando le inevitabili distanze ravvicinate che si è costretti a tenere in un appartamento, come si è visto in queste settimane dall'analisi dei dati dei contagiati. Per questo, la Regione ha intenzione di attrezzare il Pala De Santis di Borgo Rivo quale struttura Covid-19. La presenza di una foresteria all'interno dell'edificio, recentemente riqualificata, è l'elemento che consentirebbe alla Regione e al Comune di utilizzare il palazzetto del tennis tavolo come residenza per i soggetti positivi al Covid-19. Soggetti che trascorrerebbero in questa struttura il periodo di quarantena, con vitto e alloggio garantito e spesato. Il condizionale resta d'obbligo, anche se nei giorni scorsi la Regione ha già fatto un primo sopralluogo e tutto lascia immaginare che la soluzione del Pala De Santis sia a un passo dall'ufficializzazione.L'alternativa sarebbe quella degli alberghi, come è stato fatto ad Orvieto, dove due strutture alberghiere dell'Orvietano sono risultate idonee ad accogliere i pazienti che hanno contratto il Covid-19, per un totale di 36 posti. Anche in questo caso, come lo sarà per il Pala De Santis a Terni, negli alberghi individuati nell'Orvietano saranno ospitati i soggetti positivi sottoposti a ordinanza di isolamento contumaciale, al fine di isolarli dai propri nuclei familiari, ed i soggetti positivi dimessi dagli ospedali e in attesa del tampone di verifica prima dell'ufficialità della guarigione.Alternativa, gli alberghi, che a Terni non pare attuabile, visto che Palazzo Spada dispone di una struttura come il Pala De Santis. Struttura che già in passato è stata utilizzata per le emergenze che la città si è trovata ad affrontare, come nel caso delle due maxi-evacuazioni che il Comune ha dovuto gestire nel giro di poche settimana una dall'altra per il disinnesco di due ordigni bellici trovati tra Cesi e Campomaggiore. Già in quell'occasione erano stati predisposti alcuni posti letto dove far trascorrere la notte fuori da casa alle famiglie che non avevano la possibilità di farsi ospitare da parenti o amici. In più c'è da considerare che la foresteria è stata anche rinnovata a riaperta di recente.