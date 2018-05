di Michele Bellucci

PERUGIA - Si è aperto ufficialmente ieri il Love Film Festival, con una cena di gala esclusiva organizzata a Villa Buitoni. Con Daniele Corvi, ideatore e direttore artistico della kermesse, a fare gli onori di casa, Perugia è entrata nell'atmosfera da red carpet con una passerella di personalità cittadine e ospiti d'onore. Presente la madrina del Love Film Festival 2018 Francesca Valtorta, che con un fascino acqua e sapone ha attratto su di sè molti sguardi: «Non ero mai stata prima a Perugia - ha commentato - ma sono subito rimasta impressionata dalla bellezza di questa città». Con lei il produttore Matteo Levi, numero uno della 11 marzo film che realizzerà la serie ispirata al romanzo di Umberto Eco in collaborazione con Palomar e Rai. A lui è andato il secondo "Grifone d'oro" di questa quarta edizione del Festival perugino (il primo è andato qualche settimana fa al regista olandese Paul Verhoeven, anche lui in procinto di girare un film in città, ndr), consegnato direttamente dal sindaco Andrea Romizi: «Passeggiare per Perugia restituisce quell'atmosfera medievale ideale per le ambientazioni della fiction - ha spiegato Levi - e gireremo in Piazza IV Novembre una delle scene chiave della serie, il primo incontro tra Guglielmo e Atso».



Le uniche scene girate fuori da Cinecittà saranno infatti quelle programmate in Umbria. Da domani la troupe sarà alla Chiesa di Montelabate dove sono previsti ciak fino a lunedì. Poi, martedì 8 maggio, il centro del set si sposterà nella piazza principale del capoluogo, dove è prevista anche l'accensione di un grande falò. L'invito è lanciato, dunque, affinché i cittadini mostrino ancora una volta la buona disposizione verso le troupe cinematografiche che si trovano in Umbria per realizzare scene di film.



Il nome della rosa andrà in onda alla fine dell'inverno prossimo, in quattro serate su Rai 1; si tratterà di 8 episodi da 50 minuti. Girata tutta in inglese, la fiction è una delle più grandi produzioni tv in Italia: una troupe di oltre 200 persone impiegate per 22 settimane, una distribuzione su scala mondiale e attori di primo piano come John Turturro, Rupert Everett, Fabrizio Bentivoglio e Alessio Boni, per la regia di Giacomo Battiato. Un'operazione che aveva coinvolto anche Umberto Eco, autore del celebre romanzo Il nome della rosa, come ha ricordato lo stesso Levi: «Ho voluto mantenere fede al mio impegno con Eco di trasmetterla sulla Rai. Per questo ho rifiutato molte offerte di registi americani, scegliendo l'italiano Battiato per la sua estrazione culturale. Insieme a lui abbiamo costruito il percorso e siamo riusciti ad avere un cast internazionale di tutto rilievo».

Martedì 1 Maggio 2018



