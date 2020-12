Il Natale in centro spopola ma tutti si tengono in sicurezza

PERUGIA - Lo spirito del Natale, nonostante tutto, è arrivato. Nell’Acropoli le luminarie illuminano tutte le vie del centro storico, compresi i borghi e, come vuole la tradizione, anche l’albero di Natale. E ancora il video mapping su palazzo dei Priori, la cattedrale e la filodiffusione di musica natalizia, in collaborazione con la Fondazione Umbria Jazz.

Un via vai in centro tra i tanti negozi, alla ricerca del regalo giusto da mettere sotto l’albero. Tutti con responsabilità e prudenza, senza aggregazione e tutti indossano mascherine, come anche verificato dai numerosi controlli che le forze dell’ordine hanno messo in campo in questi giorni, pattugliando il centro e le sue vie, in divisa ma anche in borghese.

BORGO BELLO

Tante iniziative, quelle messe in campo dall’associazione Borgo Bello. Ieri, per tutto il giorno, gli illustratori del collettivo Becoming X hanno decorato le vetrine dei negozi del quartiere. Una ventina gli artisti che si sono mobilitati, armati di pennarelli di tutti i colori, per raccontare sulle oltre cinquanta attività commerciali del Borgo il Natale, portare colore e gioia seguendo il tema “Da Dante a Raffaello, il genio di Borgobello. Non è mancatoun omaggio al campione Paolo Rossi, scomparso nei giorni scorsi, rappresentato in compagnia di Sandro Pertini mentre gustano una boccale di birra. In piazza Giordano Bruno, all’ombra della chiesa di San Domenico, da ieri è apparsa la sagoma di un enorme albero che, nei prossimi giorni, sarà decorato dai disegni dei bimbi del quartiere.

Infine, l’associazione ha lanciato anche l’iniziativa AmaBorgobello. È possibile acquistare, anche online dal sito borgobello.wordpress.com un voucher negli oltre settanti negozio del borgo così da aiutare il piccolo commercio cittadino e, allo stesso tempo, fare un dono di Natale alle persone care. Abbigliamento e accessori, ma anche artigianato e spettacoli teatrali e al cinema. Strutture momentaneamente chiuse a causa del Covid, ma il voucher può essere tranquillamente speso durante l’arco di un anno.

COMMERCIANTI IN VIDEO

Due i video emozionali che i commercianti dell’acropoli hanno prodotto per promuovere lo shopping natalizio nelle proprie attività, in un momento così difficile per il piccolo commercio. Il primo, quello girato nei giorni scorsi sulle scalette del palazzo comunale, dove i negozianti dell’associazione Perusia Futura cantano in coro. L’altro quello dell’associazione Via dei Priori: un viaggio in tutte le attività della via raccontate da un bimbo.

LA VIA DEI PRESEPI

Dodici i presepi dislocati lungo corso Bersaglieri. Nonostante il Covid, anche quest’anno torna l’appuntamento con la via dei presepi nel borgo di Sant’Antonio con due possibilità di vista: passeggiando lungo la via, accompagnati dalla filodiffusione, oppure con un tour sul web. C’è il presepe antico, quello più moderno, senza dimenticare il presepe storico monumentale “Città di Perugia”, quello napoletano e quello Arabo.

