Il Narnia Festival tornerà dal ventuno luglio prossimo

NARNI Cristiana Pegoraro, la pianista ternana di fama mondiale non lascia il Narnia Festival, la sua creatura nonostante i problemi sanitari. Anzi, dichiara che “si riparte più forti ed uniti di prima”. L’inaugurazione, rispettando ogni forma di cautela, ci sarà il prossimo ventuno luglio e gli spettacoli dureranno sino al due di agosto. Preparato il cartellone con trentatré concerti e spettacoli dal vivo di artisti di fama mondiale, mostre, attività culturali e il meglio della didattica a livello internazionale.“Musica, danza, teatro, percorsi d’arte, mostre, visite guidate, attività culturali, itinerari enogastronomici, masterclass. Il festival si svolgerà nel pieno rispetto delle norme sul distanziamento sociale dettate dal Covid-19 e delle linee guida per lo svolgimento in sicurezza di attività didattiche e spettacoli dal vivo” spiega l'artista.La grande kermesse di arte, musica e cultura a tutto tondo è organizzata, in collaborazione col comune, da Narnia Arts Academy e prevede anche la partecipazione di centinaia di studenti alle masterclassess per ogni strumento.