Il narnese Giuseppe Morici, Ceo della Bolton international

Ancora una promozione per il manager narnese Giuseppe Morici: è ora diventato Ceo, come dire, il capo della Bolton, una multinazionale che ha più settori come l’alimentazione e la cura della persona; nel suo portafoglio ha tantissimi prodotti molto commerciali a cominciare dal tonno Rio Mare e proseguire col borotalco Roberts. Tanti prodotti ed una presenza in 146 paesi nel mondo insieme ad undicimila dipendenti e una decina di stabilimenti. Giuseppe Morici, figlio di un manager industriale, oltre ad essere cresciuto a Narni, ha anche preso moglie ed è stato, in gioventù, anche consigliere comunale per il Partito Repubblicano, un compito che ha portato avanti con grande attenzione e determinazione. E di sicuro quelle interminabili discussioni gli saranno di sicuro servite nella sua crescita professionale. © RIPRODUZIONE RISERVATA