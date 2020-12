Il narnese Andrea Martellotti, colonnello dell'Esercito Italiano, è diventato il comandante del 28 reggimento con sede a Pesaro.

Andrea Martellotti, narnese, colonnello dell’esercito, è diventato il comandate del 28° reggimento comunicazioni operative “Pavia” che ha la sede nella città di Pesaro. Nella caserma “Del Monte”, solo l’altro giorno, c’è stato il cambio della guardia che ha interessato Andrea Martellotti e il comandante uscente Massimo Marceddu. Il colonnello Martellotti proviene dallo Stato Maggiore della Difesa dove, negli ultimi anni, ha ricoperto l’incarico di Capo “Sezione Comunicazione”, incarico di grande delicatezza e prospettiva e quello assegnatogli è di fatto il completamento della sua formazione professionale. Alla cerimonia della consegna della bandiera tra i due colonnelli era presente il generale Pietro Addis, Comandante del Comando delle Forze Speciali dell’Esercito (Comfose).

Martellotti sale al comando di una unità unica nella Difesa italiana in quanto si interessa delle comunicazioni operative, e che spesso è impegnata in operazioni di addestramento sia in Italia che all’estero.

Particolare attenzione alla piattaforma radiofonica che si è tramutata alla svlta in Radio Esercito e che sarà ampliata nello sviluppo delle azioni psicologiche e di informazione.

