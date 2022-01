Il motore pianta in asso Petrucci nella seconda tappa della Parigi-Dakar

Seconda tappa all'insegna della sfortuna più nera per Danilo Petrucci alla Parigi - Dakar. Il pilota ternano che nella prima tappa era stato tra i più brillanti e che si trovava al tredicesimo posto in classifica generale a ridosso delle prime posizioni, era partito nella notte da Hai'l con un ottimo ritmo nella prima fase di gara, al punto da transitare al quarto posto assoluto al primo intertempo. Ma Petrucci al chilometro 115 è stato piantato in asso dal motore della sua Ktm ed ha dovuto chiedere quindi il soccorso dei meccanici che stanno intervendo con gli elticotteri per recuperare la sua motocicletta. Petrux però potrà ripartire domani al via della terza tappa del rally, visto che il nuovo regolamento consente a chi si ritira di rientrare nella competizione anche se gravato da una penalizzazione che lo toglierà dalla lotta per le posizioni di vertice.