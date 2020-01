Il Mit all'Allievi-Sangallo: lezioni in inglese e nuovi approcci per i più meritevoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI Novità in arrivo all’Istituto Tecnico Tecnologico Allievi - Sangallo: grazie all’adesione al progetto internazionale che arriva direttamente dal prestigioso Massachusetts Instiitute of Technology (MIT), la scuola ospiterà a partire da oggi, 7 gennaio, un nuovo insegnante, Mattew Hambacher, studente esperto di robotica, che guiderà una classe di ragazzi scelti tra i più meritevoli e in possesso di certificazione. Il progetto, infatti, chiamato Global Teaching Labs, promuove l’insegnamento di materie scientifiche in inglese, e sarà un’importante opportunità non solo per gli studenti, ma anche per i docenti (che affiancheranno la classe nelle materie tecniche) che entreranno in contatto con la metodologia didattica basata sull’approccio «hands on». «Questa iniziativa, dunque,», afferma Cinzia Fabrizi, Dirigente scolastico, «ha una molteplice valenza: valorizza l’uso della lingua inglese in ambito tecnico, premia gli alunni che si sono maggiormente impegnati, crea nuovi ambienti di apprendimento per docenti e discenti».