Il ministro Luigi Di Maio ai lavoratori della Treofan: “Vi siamo vicini e vi sosterremo”

TERNI L’incontro è stato di quelli non programmati: i lavoratori della Treofan si sono messi sul tratto di strada Terni - Rieti che la ministra Paola De Micheli doveva inaugurare ed hanno aspettato anche Luigi Di Maio, il ministro degli esteri, che era anch’esso presente, e che era già a conoscenza della vicenda ternana. Di Maio ha promesso un interessamento a livello internazionale con la multinazionale della Jindal, con la quale ha già rapporti anche per altre situazioni economiche che si sono sviluppate in Italia. E gli hanno ricordato la loro situazione critica, con il tempo che corre inesorabile. Le parole di incoraggiamento sono state molte e Di Maio ha promesso un aggiornamento dopo l’incontro che ci sarà il prossimo 28 dicembre al Ministero dello Sviluppo Economico, ma ha comunque esternato la propria vicinanza. Il confronto tra i ministri e i lavoratori, tutti con le pettorine con su scritto “Treofan”, è stato particolarmente amichevole anche perché entrambi conoscevano la situazione complicata della fabbrica ternana.

Ultimo aggiornamento: 17:04

