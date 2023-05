Il miglior bonsai d’Italia viene da Foligno. Ecco cosa è successo

FOLIGNO - Un super bonsai realizzato partendo da un pino silvestre che ha quasi un secolo di vita. È l’opera, tutta made in Foligno, che ha visto qualificarsi al primo posto ad “Arco Bonsai”, ad Arco di Trento, il sodalizio “Passione Bonsai Foligno”. Il team è composto da Gianni Troiani (presidente), Marco Borsaroli, Marco Onofri e Marco Ceccacci. Una vittoria, e non la prima per il team di Foligno, conseguita nel corso della manifestazione più bella e importante a livello nazionale. Il team folignate s’è aggiudicato il primo premio nella categoria “Pinta vergine, prima lavorazione” proponendo quello che è stato ritenuto essere “il miglior lavoro”. A giudicare c’erano i componenti di tutti gli altri club in gara che sono stati in totale 21 provenienti da tutta Italia. “Il bonsai – spiega Troiani - è un’arte e diciamo a tutti coloro che si volessero avvicinare a questa antichissima pratica, di farlo perché riassume l’amore per la natura e per l’arte. Ed inoltre rende protagonista chi la pratica e che deve mettere a frutto conoscenze, tecniche, evoluzioni, modifiche. Il tutto in un contesto coinvolgente, rilassante e di grande condivisione che diventa la via più bella alla condivisione”.

L’INIZIO

“Le ragioni per iniziare – ricorda il presidente Troiani - sono le più diverse. Personalmente tutto è partito da un regalo che mi aveva fatto mia moglie: un bonsai e un libro su questa pratica.

Da allora sono trascorsi 32 anni segnati da una è passione sempre più crescente e da tanta pratica da un lato e altrettanta specializzazione fatta con maestri giapponesi e italiani. Uno dei bonsai più articolati che ho realizzato è un cosiddetto Saikei, una composizione di piante su roccia. È stato anche questo un gran lavoro. Ma ne è valsa la pena e il suo completamento ha dato e continua a dare tanta emozione. Invitiamo tutti coloro che volessero avvicinarsi a questa nobile arte a contattarci attraverso la nostra pagina Facebook “Passione Bonsai Foligno” per iniziare un cammino carico di esperienze ed emozioni e tanti contatti e relazioni con le persone più diverse”. L’evento nazionale “Arcobonsai” è nato nel 1985 per merito di un gruppo di amici che, richiamati dalla presenza in Arco di Carlo Oddone, hanno ritenuto di organizzarsi per poter aiutare altri apprendisti che tentavano di capire cosa era il mondo del bonsai. Già dal primo anno di vita, sfruttando proprio la grande personalità di Oddone e le conoscenze dello stesso nel mondo bonsai a livello europeo, viene organizzato il Convegno Arcobonsai al quale hanno partecipato e partecipano i maggiori esperti bonsaisti italiani e stranieri. In questo ambito il team folignate ha riportato a casa il XXI trofeo Arcobonsai. In gara c’erano, come detto, 21 club dall’Italia ma quello che ha vinto viene dal “Centro del Mondo”. Ed ha battuto tutti realizzando l’opera giudicata essere la migliore.