Giornata flagellata dal maltempo quella di ieri durante le eliminatorie individuali ai Mondiali di tiro con l'arco 3D. Nonostante le difficoltà e le interruzioni altri 4 azzurri hanno raggiunto la semifinale, aggiungendosi ai 6 già qualificati. Nell'arco istintivo ha conquistato la semifinale il portacolori degli Arcieri Città di Terni ed esordiente in Nazionale Nicola Kos che ha vinto 56-51 con il norvegese Terje Bakke e domani, sabato, affronterà il britannico Jed Cullen nelle semifinali in programma al Parco Archeologico di Carsulae. Al femminile proverà a conquistare di nuovo un posto sul podio l'altra portacolori della società ternana, Sabrina Vannini, già medaglia di bronzo nel mixed team, che sfiderà l'ungherese Piroska Gyorgyne Kereszt.

Oggi invece sono in programma le sfide a squadre e poi l'eliminatoria compound sospesa per pioggia dove erano in gara gli azzurri Marco Bruno e Maddalena Marcaccini. Ma se il temporale del mattino e quello del pomeriggio di ieri non avevano impedito la conclusione delle gare, la pioggia di questa notte ha messo ko l'Archery Village ai Piani di Ruschio. Motivo per cui le gare di oggi, venerdì, si terranno al Trainin Center di via del Centenario a Terni. Nella mattinata si disputeranno i quarti di finale del torneo a squadre. Giulia Barbaro, Irene Franchini e Cinzia Noziglia sfideranno ai quarti la Spagna (Garrido Lazaro, Guerrero Sanchez, Minyano Miquel). Marco Bruno, Giuliano Faletti e Giuseppe Seimandi se la vedranno con la Svezia (Anderle, Domeij, Pedersen). Dalle 12.30 sono in programma le finali.