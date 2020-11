Il liquidatore della Treofan va avanti. Presidio domattina 19 novembre in Piazzale Donegani

Un nuovo presidio almeno per mantenere la fiamma della speranza: domani mattina, 19 novembre i lavoratori della Treofan inizieranno un presidio presso la portineria centrale del Polo Chimico in Piazzale Donegani. La manifestazione di protesta è stata programmata dopo che i sindacati hanno incontrato Ettore Del Borrello, l’avvocato scelto dalla multinazionale indiana per procedere alla liquidazione della società. I sindacati si sono sentiti dire dallo stesso Del Borrello che quella è la strada segnata e non ci sono altre soluzioni alternative, nonostante le sollecitazioni istituzionali a cominciare dal Ministero dello Sviluppo Economico, per passare per la Regione ed il Comune di Terni. Ufficialmente è stata confermata l'apertura della procedura di liquidazione e a fronte di questo annuncio le organizzazioni sindacali hanno espresso al liquidatore il proprio totale dissenso e lo hanno informato delle azioni che verranno messe in campo. Si partirà domani con il presidio e la presenza delle bandiere e dei lavoratori, che si dividenranno in turni.

