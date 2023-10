Venerdì 13 Ottobre 2023, 09:35

NARNI Tarkett e Lego si incontrano in Europa. L'azienda narnese produttrice di linoleum ha fornito i tremila metri quadri di pavimento per il nuovo Lego Discovery Centre di Bruxelles, in Belgio. «Si tratta della prima commessa per Lego in Europa - spiega l'amministratore delegato Daniele Guerra - ma abbiamo già realizzato progetti simili per altre due sedi Lego in Asia». Un biglietto da visita per l'Umbria che valica i confini nazionali e che parla di sostenibilità.

SICUREZZA

LA RICETTA

ECOSOSTENIBILITÀ

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un matrimonio basato su sicurezza, salute e allegria. «Il rivestimento per pavimenti Tarkett linoleum - continua Guerra - è stato scelto da Lego non solo per il design, ma anche perché si tratta di un prodotto sostenibile realizzato con ingredienti naturali, riciclabili e con intrinseche proprietà antibatteriche. Lavoriamo un prodotto particolarmente adatto agli spazi frequentati dai bambini. Progettiamo pavimenti, certificati, che contribuiscono a migliorare la qualità dell'aria negli ambienti e riducono il rischio di asma e allergie». Una ricetta di produzione che ha attraversato due secoli. «La ricetta è la stessa - continua Guerra - dal 1898, senza scendere a compromessi. Oggi il nostro linoleum è realizzato con il 97 per cento di materie prime naturali come olio di lino, legno e farina di sughero, resina di pino, la sostanza che l'albero secerne per proteggersi dai parassiti».Alla luce delle sue caratteristiche, il linoleum prodotto da Tarkett da tempo ha fatto il suo ingresso anche nei reparti di pediatria e in quasi tutti parchi divertimento al coperto. «Il nostro linoleum è adatto anche per scopo residenziale ma per questo viene usato soprattutto in nord Europa. In Italia è ancora radicata la cultura del legno e della ceramica. Probabilmente perchè c'è ancora la credenza diffusa, ma errata, che il linoleum sia un derivato del petrolio».Se da un lato la ricetta per la produzione del linoleum viene tramandata da generazioni, dall'altro la ricerca tecnologica è lanciata nel futuro. «Con la facoltà di Ingegneria dei Materiali dell'università di Terni - continua - abbiamo sviluppato due brevetti, uno di un linoleum conduttivo (consente la dissipazione delle cariche elettrostatiche garantendo una maggiore sicurezza in ambienti come sale computer, laboratori, sale operatorie e aree di imaging diagnostico ndr) e uno per un linoleum resistente al fuoco, da installare a parete».Ultimo ma non ultimo, gli aspetti ecosostenibili derivanti dall'utilizzo di questo materiale. «A parte le modalità produttive e di riciclo degli scarti - chiude Guerra - a cui da sempre siamo molto attenti, ad oggi la sostenibilità e il rispetto dell'ambiente fanno la parte del leone anche per quanto riguarda la manutenzione e la pulizia del materiale che si può fare con pochissima acqua, quasi a secco. Un bel risparmio in termini economici e di risorse naturali». Lo stabilimento di Narni è uno dei trentaquattro siti produttivi della multinazionale Tarkett che ogni giorno produce 1,3 milioni di metri quadri di pavimenti destinati, fra gli altri, a scuole, strutture sanitarie e impianti sportivi.