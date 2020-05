"Il libro abitato", Lugnano e Montecchio fanno rete per la lettura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prende il via il percorso de "Il libro abitato", un progetto culturale che il Comune di Lugnano in Teverina ha presentato in rete con il Comune di Montecchio per il bando del Centro per il libro e la lettura 'Città che legge' 2018/19 promosso dal MIBACT.Il progetto risultato vincitore nella sezione Comuni sotto i 5.000 abitanti e finanziato dal Cepell, è realizzato dall'Associazione Ippocampo e prevede diverse fasi.La prima, rigorosamente in ambiente digitale, avrà inizio nel mese di maggio. Si tratta di un laboratorio per la formazione di un gruppo di lettori ad alta voce. Intergenerazionale e intercomunale, il laboratorio prevede esperienze di vocalità, respirazione e fonetica, comprensione dei testi, interpretazione e azione performativa, teatralità negli spazi urbani e naturali.Il percorso del gruppo di lettori si svilupperà su altri livelli di formazione e partecipazione, "sempre in linea che la normativa sulla prevenzione e il contenimento del Covid-19 -precisano gli organizzatori-" con l'organizzazione delle letture sul campo, spazi di condivisione per la lettura ad alta voce a cui saranno invitati tutti i cittadini, "una sorta di rituale collettivo -spiegano- in cui scoprire una nuova tradizione dell'oralità".Infine con gli eventi site specific l'accento della lettura verrà spostato sul piano dell'interpretazione, dando vita ad azioni performative, dal vivo o in digitale.