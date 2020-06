Il libreria arriva "Gourmet per tutti" dello chef Leonardo Perisse. Il ricavato delle vendite all'ospedale di Orvieto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mettete insieme un giovane chef, una casa editrice che vanta un corposo catalogo, un giornalista d'indiscussa esperienza, tutti e tre orvietani; aggiungete uno scopo tra i più nobili, ovvero aiutare chi è in difficoltà insieme a una associazione, anch'essa orvietana, che da anni si spende per portare aiuto laddove c'è più bisogno. Ne esce fuori un progetto editoriale di sicuro successo che da martedì 16 giugno sarà in tutte le librerie e store on line."C’era una volta la cucina, quella alta, talmente alta che i più non riuscivano proprio a vederla, come i commensali del Convivio di cui parla Dante a cui toccano al massimo le briciole. Di contro, c’era la cucina di tutti i giorni, quella rigorosamente al femminile ereditata per generazioni di mamme, nonne e bisnonne. Poi, è successo che lo chef sia diventato uno degli eroi dei nostri tempi in cerca di figure che rappresentino un felice connubio tra competenza e successo, equazione che detta così può anche essere convincente, salvo verifica perché la coincidenza fra le due cose non è affatto automatica". Così lo scrittore e giornalista Guido Barlozzetti scrive nella prefazione del libro.La raccolta di Leonardo Perisse non è un semplice per quanto straordinario libro di straordinarie ricette, ma vuole soprattutto, seguendo i semplici ed appassionati consigli di Leonardo, la cui formazione è avvenuta sotto la guida di star della cucina internazionale del calbro di Heinz Beck.Accompagnate da suggestive immagini dei piatti, le ricette di Leonardo, senza dimenticare gli altri segreti di un lavoro artigianale che può raggiungere vette di vera maestria anche da parte di semplici appassionati.Leonardo Perisse entra in cucina per la prima volta a 15 anni in un noto ristorante di Orvieto, la sua città. Si diploma all’Istituto alberghiero ed inizia a lavorare nei migliori ristoranti del territorio per poi spostarsi nell'Italia del nord. Nel 2017 consegue il master in Alta Cucina ed comincia, nello stesso anno, a lavorare con lo chef Heinz Beck nella prestigiosa cucina del ristorante La Pergola, 3 stelle Michelin situato al nono piano dell’hotel Hilton Rome Cavalieri. Da settembre 2018 inizia il suo progetto di personal chef e consultant chef, facendo consulenza di start-up a 4 ristoranti; allo stesso tempo, con il suo team, lavora come chef privato in ville di lusso, portando un’ottima cucina del territorio rivisitata, con lo scopo di ricreare l’esperienza del ristorante di alto livello dentro una location più intima dove l’attenzione al cliente diventa la priorità.