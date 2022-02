Il karate ternano di nuovo in lutto, scomparso Renzo Cruciani arbitro nazionale ed istruttore dei bambini

Un grande uomo di sport, un amico fraterno e un maestro amato da centinaia di giovani atleta. Il mondo del karate ternano di nuovo in lutto dopo la scomparsa di Claudio Guazzaroni pochi giorni fa. E' scomparso a 70 anni Renzo Cruciani, istruttore ed arbitro nazionale della Fijlkam, marchigiano di nascita ma ternano di adozione e grande tifoso della squadra rossoverde. A dare l'annuncio Fabrizio Pazzaglia, maestro della scuola di karate della Tonic Terni. «Ciao Renzo amico mio fraterno, allievo fedele e grande arbitro nazionale, insegnante amorevole il karate era la tua passione. Ora sei volato via ma per me sarai sempre lì a fare lezione ai nostri piccoli allievi». Per Anita Pazzaglia, giovane campionessa ternana di karate, era semplicemente 'zio Renzo'. Scoperto il karate già in età adulta, Cruciani era arrivato fino alla cintura nera per intraprendere la carriera di arbitro, prima a livello regionale e poi a livello nazionale. Per anni ha rappresentato l'Umbria nel settore arbitrale della Fijlkam. Si era ammalato poco prima di Natale, Renzo Cruciani lascia la moglie, una figlia, e due nipotini gemelli di 3 anni e mezzo. La Tonic Terni lo ricorda così: «Renzo è stato fino a poche settimane fa l'insegnante di karate dei bambini della Scuola Karate Tonic. Arbitro nazionale Fijlkam, sempre presente e disponibile, si dedicava ormai da anni ai più piccoli, senza venir mai meno ai suoi impegni. Per come lo abbiamo conosciuto noi di Tonic possiamo affermare che fosse davvero una persona educata, corretta, precisa nei suoi compiti, mai fuori luogo, con la quale si poteva lavorare bene. Semplicemente una brava persona». Dipendente comunale di professione giardiniere, aveva lavorato anche come 'maschera' al Liberati ed era grande tifoso della Ternana. L'assessora allo sport del Comune di Terni, Elena Proietti, lo ricorda con queste parole: «Ci lascia un altro grande uomo di sport, Renzo Cruciani. Ex dipendente comunale, istruttore e arbitro nazionale della Fijlkam che ha dedicato tutta la sua vita allo sport, sempre vicino ai ragazzi ed ai giovani che seguiva in prima persona, oltre che ad essere un uomo di grande spessore. Le mie più sentite condoglianze alla famiglia e ai suoi cari». I funerali di Renzo Cruciani si terranno domani mattina, sabato, alle ore 10.30 alla chiesa San Giuseppe Lavoratore nel quartiere Cospea.