Il jazz all'Hotel Giò è subito sold-out. Domani il duo Alvear-Mascetta per una notte tra musica e cibo ricercato

PERUGIA - Prosegue la rassegna in grado di unire eccellenze culinarie e la miglior musica jazz in circolazione: al ristorante dell’Hotel Giò di Perugia la stagione di “Food & jazz dal vino” continua ad attrarre un pubblico sempre più ampio e domani, sabato 5 marzo, sul palco salirà l’Anna Laura Alvear & Christian Mascetta Duo (inizio della serata alle 20.30). Dopo il successo di pubblico dell’evento che si è svolto a San Valentino, la direzione artistica punta su un live acustico di grande impatto formato dal giovane chitarrista abruzzese Christian Mascetta che accompagnerà la voce della cantante italo-ecuadoriana Anna Laura Alvear. Verrà proposto un repertorio di standard jazz classici e moderni intervallati da una miscellanea di brani pop riarrangiati in modo da creare insoliti "incastri" tra melodia, armonia e ritmo.



«L’appuntamento di San Valentino ci ha dato davvero molta soddisfazione - afferma Lavinia Pagnotta, direttore artistico della rassegna - non pensavamo di ripetere i numeri degli anni precedenti, vista la situazione attuale. Invece ne è uscita una serata sold-out ad alto tasso di romanticismo!». Si proseguirà poi il 19 marzo con un altro duo, quello composto da Lorenzo Bisogno e Federico Gili, per lasciarsi rapire dal seducente mix tra sassofono e fisarmonica. «Siamo ripartiti - sottolinea il titolare dell’Hotel Giò Alberto Guarducci - diamo un segnale alla città, riaffermiamo il Jazz in inverno a Perugia. Siamo felici di ritrovarci e ritrovare tutti i nostri clienti, affezionati ma anche nuovi, che si avvicinano a questo meraviglioso genere musicale in una cornice elegante, che punta sulla qualità del prodotto così da offrire solo il meglio ai partecipanti, in senso musicale ma anche culinario». Il programma completo con le informazioni dettagliate su ogni serata è disponibilie sul sito hotelgio.it/fjdv.