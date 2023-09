Il Gubbio corsaro ad Ancona, vittoria per 2 a 1

Porta bene lo stadio Del Conero al Gubbio che ottiene la terza vittoria in altrettante stagioni e dove non perde da 19 anni. Stavolta ci riesce in rimonta nella ripresa che si apre coi fuochi d’artificio e in 10 minuti scrive la storia. L’autogol del portiere Perucchini e il colpo di testa di Galeandro sono la risposta forte e chiara al vantaggio dorico di Paolucci.