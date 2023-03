Il gruppo Facebook “Cammino di Santiago… il ritorno” celebra a Foligno il 7° raduno nazionale. Ecco cosa accadrà

FOLIGNO – Dal 17 al 19 marzo Foligno accoglierà il 7° raduno nazionale gruppo Facebook “Cammino di Santiago… il ritorno”. Foligno sarà, quindi, pacificamente invasa da un gruppo di pellegrini e aspiranti pellegrini legati dall’amore per il Cammino di Santiago e per i cammini in generale. Circa un centinaio di persone provenienti da tutta Italia si troverà a Foligno per condividere due giorni in amicizia. La tradizione del raduno nazionale, sospesa durante la pandemia, ha toccato diverse località italiane a partire dal 2015 (Gubbio, Assisi, Genova, Veroli, Reggio Emilia, Siena) e quest’anno prevede la partecipazione di circa un centinaio di persone. “Durante i raduni – spiegano i promotori - condividiamo il tempo con semplicità, cercando di recuperare lo spirito del Cammino: stiamo insieme, condividiamo i pasti e scopriamo il territorio a passo lento, camminando e percorrendo laddove possibile tratti dei cammini italiani, incontrando i volontari che li animano e, talvolta, organizzando incontri tematici. Quest’anno ci ospiterà la città di Foligno e siamo grati per l’aiuto ricevuto in fase organizzativa da Luca Radi, presidente di Pro Foligno, e Marco De Felicis, responsabile delle politiche culturali e turistiche per il Comune di Foligno”.