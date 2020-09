Il generale Bandiera visita il Comando Provinciale dei Carabinieri di Perugia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Il comandante della Legione Carabinieri Umbria, generale di brigata Antonio Bandiera, si è recato in visita presso il Comando Provinciale di Perugia dove è stato ricevuto dal comandante, colonnello Stefano Romano. Nell’occasione, il generale ha incontrato le donne e gli uomini che prestano servizio nella sede in via Ruggia, i comandanti di stazione del capoluogo e tutti gli ufficiali della provincia di Perugia. Nel corso dell’incontro, l’alto ufficiale ha espresso il suo plauso per l’efficacia nelle attività preventive ed operative di tutte le articolazioni del Comando Provinciale, ivi compresi i comparti di specialità, riferendosi, in particolare, ai più recenti successi ottenuti in campo investigativo. Il benerale Bandiera ha poi sottolineato il ruolo cardine delle Stazioni Carabinieri come presidio di legalità, nella loro capillare distribuzione sul territorio nazionale, caratterizzazione evidenziatasi ancor di più nell’ambito dei servizi svolti durante le varie fasi dell’emergenza epidemiologica. In ultimo, ha voluto soffermarsi sull’importanza strategica della collaborazione interistituzionale, intesa come momento fondamentale per l’affermazione della legalità sui territori e come il miglior strumento per assicurare una riposta pronta ed efficace alle aspettative e alle istanze di sicurezza dei cittadini.