TERNI Fa tappa in Umbria, a Terni, lunedì 11 giugno 2018 alle ore 14 nella sede di Confindustria Umbria in via Garofoli, 13, il roadshow nazionale “Industry 4.0. Prepàrati al futuro“, organizzato in collaborazione con: Confindustria, Sistemi Formativi Confindustria, Digital Innovation Hub e Umbria Digital Innovation Hub per scoprire tutto quello che c’è da sapere su Industria 4.0.



L’iniziativa rappresenta un’occasione per le aziende del territorio regionale per comprendere in modo completo quali sono i principali interlocutori che compongono l’ecosistema per l’innovazione in ottica Industria 4.0 in Umbria e come Confindustria Umbria può affiancare le imprese con un sistema integrato di strumenti e iniziative: formazione mirata, supporto per l’accesso alla misure del Piano nazionale Industria 4.0, i Digital Innovation Hub sul territorio. Il Digital Innovation Hub dell’Umbria Digital opera attivamente sul territorio con l’obiettivo di sensibilizzare, informare aiutare le aziende nel loro percorso verso Industria 4.0.



Dopo i saluti di Antonio Alunni, Presidente Confindustria Umbria e Luigi Carlini, Presidente Fondazione Cassa Risparmio Terni e Narni, l’evento, coordinato da Andrea Biondi del Sole24Ore, si aprirà con l’intervento di Marco Taisch, Docente di Advanced & Sustainable Manufacturing al Politecnico di Milano e uno dei componenti della cabina di regia che ha contribuito alla stesura del piano nazionale per l’industria 4.0.



A seguire interverranno: Anna De Carolis del Politecnico di Milano che illustrerà Dreamy, il modello di valutazione della maturità digitale delle imprese e Leonardo Quattrocchi, Manager e Docente di Business Development, Università Luiss Guido Carli che si soffermerà sulle strategie di business e innovazione digitale.



Sul versante della formazione verso Industria 4.0 interverrà Roberto Sorrentino, docente all’Università di Perugia e tra i maggiori esperti internazionali nel campo della radiofrequenza e delle microonde che illustrerà le potenzialità dei sensori wireless applicati ai nuovi paradigmi della produzione 4.0 sviluppati nell’ambito del progetto formativo Manutenzione 4.0 che coinvolge numerose imprese del territorio.



Leonardo Ferri, Project Executive FCA, CNHi Europe IBM spiegherà in che modo Watson, il sistema di intelligenza artificiale di IBM, può essere di supporto alle imprese.

