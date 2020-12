PERUGIA - Saranno la matita e l’estro dell’artista François Olislaeger a raccontare Guerra e Pace, spettacolo prodotto dal Teatro Stabile dell’Umbria con la Fondazione Brunello e Federica Cucinelli, sospeso due giorni prima del debutto al Teatro Morlacchi a causa della chiusura obbligata dall’emergenza Covid. Da sabato 10 dicembre infatti sui canali social dello Stabile dell'Umbria verrà pubblicato l’originale “spettacolo a fumetti” creato ad hoc per l’occasione. Un vero e proprio fumetto dal titolo Diario di uno spettatore clandestino, nel quale Olislaeger con suoi disegni racconterà il suo viaggio in bianco e nero durante le prove del capolavoro di Tolstoj. L’opera sarà visibile su Instagram con dei richiami su Facebook, con 2 o 3 post a settimana che ne completeranno la pubblicazione da qui a Natale. L’augurio è ovviamente quello di poter tornare presto a teatro, ma durante questo particolare e difficile momento che ha visto anche la chiusura dei teatri in Italia, lo Stabile dell’Umbria si è comunque dato da fare per mantenere il contatto con i suoi affezionati.

Approfittando di una visione privilegiata, seguendo le prove di Guerra e Pace da un palchetto del teatro, l’artista franco-belga ha riportato su carta le immagini dello spettacolo diretto da Andrea Baracco e interpretato da Giordano Agrusta, Caroline Baglioni, Carolina Balucani, Dario Cantarelli, Stefano Fresi, Ilaria Genatiempo, Lucia Lavia, Emiliano Masala, Laurence Mazzoni, Alessandro Pezzali, Ludovico Röhl, Emilia Scarpati Fanetti, Aleph Viola e Oskar Winiarski. “Per dieci giorni, durante il coprifuoco in Italia, sono stato invitato a disegnare lo spettacolo Guerra e Pace di Tolstoi. A Perugia, Umbria, attrici e attori hanno recitato in un teatro vuoto, senza spettatori” ha scritto Olislaeger su Facebook. Disegnatore e fumettista, attivo nello spettacolo dal vivo, è tra le altre cose autore della raccolta “Carnets d’Avignon” retrospettiva a fumetti del Festival d’Avignon dal 2008 al 2013, Olislaeger collabora tra gli altri con importanti giornali e riviste internazionali, come Le Monde, Libération, Beaux Arts e Charlie Hebdo.

Quello che avrebbe debuttato in prima nazionale lo scorso 28 ottobre è un progetto ambizioso composto da due spettacoli, distinti e autoconclusivi, che riportano in scena i primi due libri del romanzo capolavoro di Lev Tolstoj. Un maestoso allestimento a suo modo irripetibile, con la platea del teatro perugino privata dalle poltrone trasformata in palcoscenico, con gli spettatori invitati ad assistere dai palchi. Lo stop imposto dai regolamenti ha pesantemente stravolto i progetti nati durante gli ultimi mesi; secondo quanto definito del DPCM del 24 ottobre, il Teatro Stabile dell’Umbria ha dovuto annullare tutti gli spettacoli in programma dal 26 ottobre al 24 novembre. Oltre a Guerra e pace sono saltati La leggenda del pallavolista volante (7 e 8 novembre al Secci di Terni), Dall’inferno all’infinito (7 e 8 novembre al Comunale di Todi), Vox populi - La nostalgia del futuro (13 novembre al Mengoni di Magione), Furore (17 e 18 novembre a Todi), Raffaello - Il figlio del vento (20 e 21 novembre a Terni), Regalo di Natale (24 novembre al Comunale di Gubbio). In attesa che la situazione torni nella normalità, ci si potrà intanto appassionare al racconto di François Olislaeger per scoprire qualcosa in più di quell’atteso spettacolo che il TSU ha coraggiosamente allestito e prodotto.

