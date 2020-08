Ultimo aggiornamento: 10:16

GUALDO CATTANEO Squadra di calcio straniera sceglie Gualdo Cattaneo come luogo ideale per il ritiro. Si tratta del team maltese del Football Club Floriana, la squadra di calcio guidata dal presidente Riccardo Gaucci. A confermarlo a Il Messaggero è il sindaco di Gualdo Cattaneo Enrico Valentini. “stiamo vivendo – spiega il primo cittadino – un momento particolarmente positivo per Gualdo Cattaneo. Il fatto che il presidente Gaucci e la sua squadra abbiano scelto Gualdo Cattaneo per il ritiro non può che renderci particolarmente felici. Oggi, alle 15 nella sala consiliare terremo una conferenza stampa di presentazione di questa grande opportunità che il nostro territori sta vivendo”. La squadra è arrivata ieri e si tratterrà a Gualdo Cattaneo, appunto in ritiro, fino al 14 agosto. E in terra umbra la squadra maltese attenderà il 10 agosto, data delle estrazioni per gli abbinamenti per le fasi preliminari della Coppa dei Campioni. “La squadra – ha proseguito il sindaco Valentini – ha effettuato i tamponi in uscita da Malta e anche qui da noi proseguirà seguendo tutte le procedure previste. Abbiamo accolto 25 giocatori e altri 10 membri dello staff e siamo particolarmente contenti perché questa è davvero una occasione speciale. Siamo l’unico Comune umbro che è stato in grado di accogliere una squadra straniera e il nostro territorio è il teatro naturale che accoglie il rientro in Italia di Riccardo Gaucci. Proprio per questi motivi sapremo farci amare ancora di più proponendo un territorio che si racconta da solo e che ha un patrimonio di bellezze straordinarie che vanno a braccetto con l’enogastronomia, l’ambiente e la cultura – conclude - in tutte le sue declinazioni”. Il Floriana Football Club è una società calcistica maltese con sede nella città di Floriana. Fondato nel 1894, il club milita nella massima divisione del campionato maltese ed è a tutt'oggi uno dei più titolati del paese, avendo vinto 26 volte il Campionato maltese di calcio, 20 volte la Coppa di Malta e 2 volte la Supercoppa di Malta.