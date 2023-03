Il fondatore delle università della terza età in visita a Terni

Terni- Il professor Francois Vellas, presidente dell’Associazione internazionale delle Università della terza età (AIUTA) e docente di economia del turismo dell’Università di Tolosa sarà in visita “speciale” a Terni, alla sede Unitre, martedì 28 marzo.“Siamo onorati per la presenza dell’illustre ospite - dicono da Unitre Terni. Nel 1973 il modello dell’Università della Terza Età, quale indirizzo culturale aperto al sociale, fu creato e sviluppato per opera del professor Vellas, presso l’Università delle Scienze Sociali a Tolosa, in Francia. La diffusione fu molto rapida e nel 1975, a Torino, si avviò la prima Università della Terza Età. Da allora le sedi Unitre si sono diffuse nel mondo, utili per tutte le fasce di età, predilette da chi ha raggiunto la pensione e da tutti coloro che intendono approfondire le conoscenze nelle diversediscipline, formarsi e stare al passo con i tempi, fare cultura, vivere all’insegna della socializzazione, ottenere informazioni utili nei campi d’interesse”.I componenti del consiglio direttivo di Unitre Terni, di un comitato d’onore costituito per l’occasione e dell’Accademia di Umanità, accompagneranno il Francois Vellas in un breve tour in visita alla Cascata delle Marmore e in Valnerina.