AVIGLIANO UMBRO - Questo sabato, 19 settembre, il fisico nuclearesarà protagonista di uno degli appuntamenti più attesi dell'Umbria Green Festival, con uno spettacolo dal titolo “La costruzione di un amore” che andrà in scena nell’insolito scenario della Foresta Fossile di Dunarobba (inizio alle 18.00). Con lui sull’inedito palco l'attore e regista, ideatore del progetto, oltre alla violoncellista. Un evento unico che nasce dall'amore per la scienza e l'arte che accomuna Rossi Albertini e Manini, letta nell’ottica di ricostruire quella relazione perduta tra uomo e pianeta. Non semplice sfondo ma parte integrante dello spettacolo sarà la Foresta Fossile, realtà unica al mondo che grazie alla spinta propulsiva della Cooperativa di Comunità Surgente si sta trasformando anche in uno spazio idoneo per ospitare eventi che richiamano l'uomo ad avvicinarsi alla natura: «La cosa straordinaria di questo luogo - spiega Massimo Manini, direttore artistico di Acquamadre/Non Festival che ospita l’evento - e che dovrebbe affascinare tutti, è che a differenza degli antichi anfiteatri costruiti dall'uomo pensati per potersi raccontare, qui la natura ha cominciato a farlo ancor prima che l'uomo apparisse sulla terra. In tempi in cui dobbiamo ripristinare il rapporto perduto con la natura, è proprio da essa che ci viene offerta l'essenza più vera di ciò che noi chiamiamo Teatro. Solo l'esser parte di questo concetto essenziale, vale almeno il costo del simbolico biglietto». Gli ampi spazi agevoleranno il rispetto del “distanziamento”, sebbene allo stesso tempo la forte presenza di un'avvolgente e selvaggio verde spingerà i presenti a riconciliarsi con la natura.“La costruzione di un amore”, titolo ispirato ad un brano di Ivano Fossati, ruota intorno al sentimento verso il nostro straordinario e fragile pianeta. Si tratterà di una particolarissima conversazione musicata dove i due protagonisti, ognuno guidato dalle proprie conoscenze e sensibilità, si confronteranno sul rapporto tra arte e scienza ma soprattutto sulla possibilità di creare una nuova visione del mondo: «Questo è un grande passo verso una più auspicabile programmazione futura - anticipa Manini - nel rispetto e nella tutela della Foresta Fossile, già al centro di un progetto interdisciplinare definito “Economia di Relazione” che, in due anni di gestione del sito, ha portato la Cooperativa di Comunità Surgente a raggiungere risultati davvero sorprendenti. Il mio ringraziamento va anche e soprattutto alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria che fin da subito ha creduto nella nostra proposta e collaborato per la miglior riuscita dell'evento. Poi il Comune di Avigliano Umbro e la Proloco di Dunarobba che farà gli onori di casa come frazione ospitante, preoccupandosi dell'accoglienza e della logistica degli spettatori». Per assistere allo spettacolo è necessario prenotarsi contattando il numero 0744.940348 o scrivendo a cooperativasurgente@libero.it; ingresso unico a 6 Euro. Gli organizzatori consigliano di indossare un abbigliamento comodo e dotarsi di un cuscino o piccolo telo dato che ci si siederà direttamente a terra. Quello di sabato è il primo dei due appuntamenti programmati in questa particolare estate alla Foresta Fossile di Dunarobba, l'altro si svolgerà domenica 27 settembre in occasione della Giornata Europea del Patrimonio Culturale.