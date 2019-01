Ultimo aggiornamento: 17:44

TERNI – La Ternana gioca per novanta minuti ma viene sconfitta dal Fano allo scadere su rigore. Ora è crisi con Ranucci che a fine partita ha esonerato l’allenatore De Canio. I rossoverdi avrebbero meritato un altro risultato. Ma pur mantenendo il possesso di palla non sono riusciti a capitalizzare le poche occasioni avute sotto porta. Troppi gli errori anche in fase di impostazioni di gioco. Così su una ripartenza inoffensiva arriva l’azione che decisiva che in un modo o nell’altro cambierà la stagione della Ternana. LA CRONACA - Al 22’ del primo tempo, il neo acquisto Paghera, all’esordio in cabina di regia, serve Marilungo che prima controlla la palla e poi calcia forte costringendo il portiere Sarr all’intervento in calcio d’angolo, sopra la traversa. Al 35’ Bifulco si ritrova il pallone tra i piedi, calcia a botta sicura ma Sarr compie il miracolo. Nella ripresa al 13’ Marilungo, il migliore tra i rossoverdi, lancia lungo per Frediani che tira addosso a Sarr in uscita. Nonostante la Ternana abbia il controllo della gara, al 16’ il Fano costringe Iannarilli alla prima quanto decisiva parata di Iannarilli dopo una conclusione di Ferrante. Al 33’ Marilungo si ritrova davanti la porta ma la conclusione viene deviata ancora in angolo.Al 90’ palla inoffensiva per Scardina che però viene travolto in area inspiegabilmente da Iannarilli. Rigore che viene trasformato dallo stesso attaccante.Martedì la Ternana torna in campo con la Feralpi Salò. Con quale allenatore in panchina?TERNANA-FANO 0-1MARCATORE: st 45’ Ferrante su rigoreTERNANA (4-3-3): Iannarilli; Defendi, Diakité, Bergamelli, Lopez; Altobelli (9’ st Salzano), Paghera (31’st Rivas), Pobega (31’ st Pobega); Frediani (23’st Butic), Marilungo, Bifulco (9’st Nicastro). All: De Canio. A disp: Vitali, Gasparetto, Giraudo, Callegari, Rivas, VantaggiatoFANO (3-5-2): Sarr; Celli, Sosa, Konatè: Vitturini, Selasi (43’ st Acquadro), Lazzari (19’st Lulli), Tascone (19’st Ndiaye), Setola; Ferrante, Scardina. All: Epifani. A disp: Voltolini, Diallo, Maloku, Da Silva, Cernaz, Moreselli, MarianiARBITRO: Carella di BariNOTE: spettatori circa 2 mila. Incasso non comunicato. Presente in tribuna Alessio Foconi, Campione del mondo di scherma. Effettuato un minuto di silenzio in memoria di Giuseppe Nappo, segretario della Casertana. Ammoniti Vitturini Konate Acquadro per gioco falloso. Angoli 5-2. Recupero pt 1’, st 4+2'