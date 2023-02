Ospedale di Terni, Pd e Movimento 5 Stelle: «Pronto soccorso in sofferenza e dopo anni mobilità non più attiva»

Sulla sanità umbra è arrivato l'affondo della procuratrice regionale della Corte dei Conti, Rosa Francaviglia, che senza mezzi termini ha parlato di «diritto alla salute compromesso, controlli inadeguati sui privati e maggiore tutela per il servizio pubblico».

Le minoranze, Pd e 5Stelle, vanno all'attacco. Per il consigliere regionale Fabio Paparelli (portavoce dei gruppi di minoranza all'Assemblea legislativa) l'Umbria continua, nonostante tutto, a fare la sua parte nell'ambito della prevenzione, ma male sulle altre macro aree. «Rispetto all'assistenza ospedaliera, ancora in questi giorni si stanno compiendo scelte sconsiderate con atti di programmazione non condivisi che puntano a colpire in particolare l'azienda ospedaliera di Terni - dice Paparelli - il suo depotenziamento è iniziato con la cardiochirurgia, una struttura complessa dove è prevista la figura del primario, che, nelle intenzioni dei nuovi protocolli attuativi regionali, diventerebbe una semplice struttura dipartimentale gestita da un responsabile, con il dipartimento in capo all'azienda ospedaliera di Perugia. La struttura di maxillo facciale, oggi struttura complessa di grandissimo rilievo con un primario, verrà ridotta a struttura semplice dipartimentale, sempre a vantaggio di Perugia. Stessa sorte toccherà anche alla neuro radiologia in cui è previsto un declassamento con tanto di passaggio a struttura semplice, mentre quella struttura complessa sarà sempre dislocata nel capoluogo regionale. L'endocrinologia inoltre passerà tutta sotto l'egida dell'Università, spogliando l'azienda ospedaliera di Terni anche di questa funzione». «Per questi motivi - conclude il consigliere regionale - ho deciso di presentare con urgenza alla Giunta una interrogazione per comprendere la ragione di questa situazione e in particolare rispetto a questa sistematica spoliazione perpetrata ai danni del Santa Maria di Terni, un'azienda ospedaliera che ha sempre giocato un ruolo determinante nella mobilità attiva, ruolo oggi venuto meno a causa della gestione di questi ultimi anni».

Il consigliere regionale del M5S Thomas De Luca e il consigliere comunale Claudio Fiorelli chiedono che l'ospedale e il Pronto soccorso di Terni non vengano lasciati da soli: «Dalla prima ondata della pandemia Covid-19 il Santa Maria è di fatto lasciato da solo, con l'Usl Umbria 2 non supporta affatto il lavoro dell'azienda ospedaliera e la Regione emana delibere che puntualmente disattende. la chiusura del Pronto soccorso di Narni, di cui chiediamo l'immediata riapertura, non ha fatto altro che peggiorare la situazione di Terni. Oltre al Pronto Soccorso vanno subito riattivati i 30 posti letto di Medicina del nosocomio narnese al fine di alleviare l'afflusso di pazienti su Terni che altrimenti non potrà uscire da questo incubo. Dopo il Covid, purtroppo, nulla è come prima. E l'Umbria del sud continua ad essere fortemente depotenziata in quanto a servizi sanitari. Da tempo ormai ci vengono segnalati numerosi disagi con persone che restano in attesa anche per 24 ore e l'eterno problema dei posti letto in corsia. L'ospedale di Terni ha raggiunto la sua massima capacità e ha bisogno di una drastica riduzione del numero di persone che vi accedono».