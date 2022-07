"Il delitto della vedova Ruzzolo". Una nuova indagine per la commissaria Calligaris di Alessandra Carnevali

A Rivorosso Umbro sembra non esserci mai pace. Il commissario Adalgisa Calligaris e i suoi fidati collaboratori, infatti, devono fare i conti con un nuovo omicidio. Nella frazione di Ponterullo, è stata uccisa Ercolina Ruzzolo, un’anziana vedova che viveva da sola. Sul cadavere, viene ritrovato un rosario. Dai primi rilievi tutto induce a sospettare che la donna conoscesse il suo assassino. E che gli abbia aperto volontariamente la porta. Ma le indagini rischiano di rivelarsi molto più complicate del previsto, perché un’altra donna viene uccisa, e anche questa volta accanto al cadavere è stato lasciato un rosario. Se vuole risolvere il caso, il commissario Calligaris dovrà mettere in discussione tutte le proprie certezze. Perché persino il suo formidabile intuito stavolta potrebbe non bastare…

Esce venerdì 15 luglio in tutte le librerie e negli store online "Il delitto della vedova Ruzzolo" (Newton Compton Editori), di Alessandra Carnevali, settimo romanzo che vede come protagonista il commissario umbro Adalgisa Calligaris. Continua così la fortunata saga poliziesca iniziata nel 2016 con "Uno strano caso per il commissario Calligaris", romanzo vincitore del premio #Ilmioesordio2015 e proseguita nel 2017 con “Il giallo di Villa Ravelli”, nel 2018 con “Il giallo di palazzo Corsetti”, nel 2019 con "Delitto in alto mare", nel 2020 con “Il mistero del cadavere nella valigia”, nel 2021 con “Lo strano caso del maestro di violino” e seguito nel dicembre dello stesso anno dal racconto “Lo strano caso del Circo Baruffa”, tutti editi da Newton Compton Editori.

"Il delitto della vedova Ruzzolo" è il settimo libro che Alessandra Carnevali, scrittrice orvietana, ha creato intorno alla figura del commissario Adalgisa Calligaris, un personaggio che lei stessa ha coniato dipingendola e plasmandola via via sempre con maggiore intensità lungo i sei libri.



Alessandra, raccontaci come è nata nella tua mente Adalgisa e quanto in lei c'è di te. Ti sei ispirata ad una persona ben precisa o hai messo insieme un mix di qualità, di pregi e pure di innumerevoli difetti, ottenendo lei, Adalgisa?

«Adalgisa Calligaris è nata per puro caso e inizialmente non sapevo nemmeno che sarebbe diventata un commissario di polizia. Dal nome è scaturito l’aspetto e poi tutto il resto della storia che doveva essere e restare un esperimento di scrittura. Poi il concorso de #ilmioesordio ha fatto sì che il personaggio spiccasse il volo. Adalgisa mi somiglia parecchio per alcuni aspetti, per il fisico e per l’ironia, ma per il resto, intelligenza e caparbietà, è sicuramente molto meglio di me».

E come è nato "Il delitto della vedova Ruzzolo"?

«Il delitto della vedova Ruzzolo e nato come tutti gli altri casi, assolutamente per caso. Magari mi immagino una scena, un personaggio, anche una battuta e da lì parte tutta la faccenda. All'inizio mi maledico per essermi imbarcata in una nuova avventura che una volta cominciata non può più essere abbandonata. Poi man mano che mi avvicino alla fine ricomincio a respirare e a sentirmi più leggera».

Per chi è di Orvieto, qua e là, e nemmeno troppo velatamente, tra Rivorosso e la tua città sono tante le similitudini sia con posti e luoghi, sia forse con persone, ma quanto di Orvieto c'è nei tuoi libri?

«Ovviamente sono stata profondamente ispirata dalla mia città e Rivorosso è effettivamente una Orvieto in piccolo. Ma rappresenta anche la realtà tipica dei piccoli centri di provincia con tutti i pregi e i difetti del caso».

In questo ultimo libro, ma del resto anche negli altri, non mancano ampi sprazzi dedicati alla vita privata della Calligaris, quanto secondo te è importante la caratterizzazione di un personaggio nel successo di questa serie?

«È importantissima. Soprattutto quando un personaggio è protagonista di una serie di libri. Diventa fondamentale la linea orizzontale ovvero la storia dei protagonisti al di fuori delle indagini e dei casi che in ogni episodio sono diversi e si concludono. Questo crea con il lettore un legame che altrimenti non potrebbe instaurarsi. Inoltre sapere cosa fanno i personaggi nel quotidiano e anche da quali esperienze arrivano è utile per conoscerli e apprezzarli fino in fondo».

Ci dobbiamo aspettare un ottavo libro o in qualche modo la Adalgisa si ferma un attimo e magari lascia spazio a un altro personaggio che sarà sicuramente altrettanto amato? E nel caso a cosa o a chi stai lavorando?

«Probabilmente sì, anche se non ho ancora iniziato a lavorarci, se non nella mia testa. Ogni volta che finisco di scrivere una storia di Adalgisa mi dico che quella sarà l’ultima, poi mi balena qualche spunto per un altro caso e si ricomincia. Almeno finora è stato così. Poi ho già pronto un romanzo di genere un po' diverso, una commedia nera, che al momento è alla ricerca di un editore».

Ti aspettavi un successo così marcato? E a questo punto la domanda è d'obbligo, vedremo la Calligaris in tv? La vedremo affiancata alle (per ora) più famose Tataranni e Lobosco? E se fosse, chi secondo te nel panorama delle attrici italiane vedresti bene nei panni della tua Adalgisa?

«Un successo così e sei libri pubblicati con Newton Compton non me li potevo immaginare nemmeno nei sogni più audaci. Sono stata fortunata e sono felice che Adalgisa Calligaris sia entrata nel cuore di molti. Soprattutto sono contenta che sia un personaggio in cui molte donne si identificano. Per la fiction qualcosa si sta muovendo, ma non voglio dire di più per scaramanzia. L’attrice protagonista? Ce l’abbiamo già, ma non posso dirvi di chi si tratta».

Alessandra Carnevali, è nata a Orvieto ed è laureata in Lingue. Nel 1996 si diploma come autrice di testi presso il Cet di Mogol. Ha partecipato, in veste di autrice, al Festival di Sanremo 2002 con il brano "All’infinito" eseguito da Andrea Febo. Scrive romanzi, racconti e poesie. Nel 2007 è la prima blogger ufficialmente accreditata al Festival di Sanremo. Dal 2005 al 2012 ha curato online il blog Festival, sulla Musica italiana e Sanremo, per il network Blogosfere. Dal 2007 si occupa di promozione web per eventi e artisti emergenti. "Il delitto della vedova Ruzzolo" è il suo settimo romanzo per Newton Compton.