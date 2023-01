Sabato 28 Gennaio 2023, 00:02 - Ultimo aggiornamento: 00:09

TERNI - Il cuore di “Terni città di San Valentino” torna a battere forte con la cerimonia di accensione delle luminarie dedicate al tema dell’amore declinato in tutte le sue forme, alle ore 18 di sabato 28 gennaio in piazza Europa. Romantico negli spazi della Bct dove torna Umbria libri versione “love”, tormentato nelle sale del museo diocesano che ospitano la decima edizione di San Valentino Arte (omaggio a Maria Callas), eterno in basilica dove si svolge la Festa della promessa, goloso tra piazza Tacito e piazza della Repubblica per il 19esimo appuntamento con il Cioccolentino. Nella suggestiva cornice del centro città decorato con giganteschi cuori rossi, per cinque giorni (dal 10 al 14 febbraio) oltre quaranta espositori daranno vita ad un “dolce” calendario di degustazioni e spettacoli itineranti. Il 10 sarà anche il giorno di inizio della rassegna editoriale dedicata alla passione d’amore, alle sue degenerazioni, alla grammatica dei sentimenti in cui si misureranno grandi poeti come Franco Arminio e Davide Rondoni. Una edizione speciale con un ospite speciale: Lorella Cuccarini, a Terni domenica 12 per la proclamazione del vincitore del primo concorso organizzato dall’assessorato alla cultura, “Raccontami l’amore”. Sabato 11, nella biblioteca del Clt (ore 17), si racconterà Mogol: il grande poeta della musica italiana riferirà al pubblico gli aneddoti della sua vita intrecciando il ricordo delle indimenticabili pagine della musica leggera da lui scritte con Gianni Neri e Veronica Neri (voci), Massimo Satta (chitarra), Giuseppe Barbera (pianoforte). Contemporaneamente il museo diocesano aprirà alle sessanta opere presentate al San Valentino Arte: opere pittoriche, sculture, disegni, fotografie e installazioni ispirati all’amore “tormentato”, in esposizione fino all’ultima domenica di febbraio. A proposito di esposizioni non poteva mancare l’attestazione di amore dello Zoo di Simona per la città di San Valentino. Dopo il successo de “Gli edicolarti” è la volta de “Gli innamorarti”: dal 10 al 15 in via della Biblioteca negli spazi che si trovano alla base della torre del 1200, già Palazzo dei Priori. «Un lavoro impegnativo l’allestimento di uno luogo chiuso da quarant’anni – spiega Simona Angeletti – ma troppo bello per non essere utilizzato. Perciò abbiamo deciso di riempirlo dei quadri dello Zoo di Simona, delle scultore di Clazuolilab, le ceramiche di Irislab, le foto di Laura Priami, le spille a cuore in resina di Cerebrart, e farlo rivivere». Tutto questo mentre a Marmore viene inaugurato il museo dei flipper, per San Valentino. Almeno novanta gli appuntamenti, la maggior parte concentrati tra il 10 e il 19 febbraio. Tutti comunque inseriti in un unico cartellone che verrà svelato il 3 in diocesi, alla presenza del vescovo Soddu, dell’assessore regionale alla cultura Paola Agabiti e comunale Maurizio Cecconelli, perché celebrare San Valentino significa anche celebrare il vescovo martire che ha una portata storica importante e che è il patrono di Terni, con un programma di eventi religiosi edeguato.