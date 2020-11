«Il Covid-19 ferma il teatro dei vivi, non ferma quello dei defunti». Per il terzo anno consecutivo ritorna lo spettacolo teatrale itinerante di Stefano de Majo che dà vita alle voci e alle memorie del cimitero. Un vero teatro a cielo aperto che neppure la pandemia può fermare, così col dovuto distanziamento e con le telecamere di Marco Pareti e Alessandro Magnini che monteranno un programma meta teatrale, si svolgerà la passeggiata affabulante di de Majo nelle voci della memoria. Gli spettatori, che quest'anno non potranno seguire dal vivo l'atteso spettacolo, lo guarderanno sulle emittenti televisive umbre nei prossimi giorni. In questo modo l'ormai tradizionale spettacolo che per un giorno riporta in vita le gesta e le vite di piccoli e grandi personaggi sepolti nel cimitero di Terni, si rinnova, sia pure attraverso lo schermo televisivo. «Sarà un'occasione per conoscere e riconoscere le radici antiche della nostra storia - spiega Stefano de Majo - non solo territoriale ma anche nazionale e talvolta mondiale, visto il profilo di taluni artisti, sportivi, eroi, medici e imprenditori che riposano nel nostro cimitero». Un cimitero che si fregia già nel suo ingresso del progetto di Luigi Poletti, autore del teatro Verdi, con le colonne che richiamano quelle poste sulla facciata del teatro di Terni. «Ma poi all'interno vi sono opere funerarie di Arnaldo Pomodoro, Renato Guttuso, Mario Ridolfi» - ricorda de Majo. Il racconto dinamico dell'attore ternano fa riecheggiare le voci di Liberati, Borzacchini, Alterocca, Briccialdi, Casagrande, Falchi, Cassian Bon, Taddei, Donatelli, Elia Rossi Passavanti, Pazzaglia, Sergio e Torquato Secci, i fratelli Fratini con i Garibaldini e tutti i caduti delle due guerre, ma anche personaggi popolari e sempre amati come Ausilia e Hashish, operai venuti da ogni parte d'Italia e caduti sul lavoro a fine Ottocento, quando Terni stava diventando un grande polo industriale, città di velocità e trasformazione, chiudendo poi lo spettacolo nell'ossario dei degli oltre mille nomi del primo dei 108 bombardamenti, con un finale corale di voci, emozioni e d'intenti. «Chi nasce Fera non aspetta e spera! Perciò ora più che mai, in periodi critici come questo - commenta de Majo - se non comprendi più la città dei vivi, vieni a passeggiare un'ora al cimitero. Qui i tuoi pensieri tornano liberi e mettono le ali. Non è mica la città dei morti questa. Qui vivono gli immortali».

