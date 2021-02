Il cortometraggio su San Valentino della troupe made in Umbria del sud

TERNI - Nonostante la pandemia l’attore Stefano de Majo e l’associazione Claudio Conti hanno onorato gli eventi valentiniani con un’originale produzione teatrale e un cortometraggio.

Dopo aver debuttato nella basilica di San Valentino il 14 febbraio, la performance di Stefano de Majo sarà replicata domenica 28 febbraio alle 11 e 30 in Duomo.

Ma il connubio artistico tra l’attore ternano e l’associazione Claudio Conti, guidata da Tomassina Ponziani, si è spinto oltre le due rappresentazioni teatrali. Ha voluto ideare un cortometraggio su San Valentino che sarà presentato a conclusione degli eventi valentiniani.

Il cortometraggio, prodotto dall’associazione Claudio Conti e ideato da de Majo, si avvarrà di immagini girate sul territorio con la partecipazione, insieme all’attore ternano, dei danzatori Valerio Ceccarelli e Caterina Cianchetta, e di compendi girati con i cellulari e inviati da varie parti d’Italia e del mondo, con i quali gli innamorati augurano in lingue diverse buon San Valentino di Terni. Un messaggio chiaro per affermare che se l'amore è di tutti San Valentino, ovunque nel mondo, è solo di Terni.

Le riprese del cortometraggio sono state girate da una troupe tutta made in Umbria del sud, da Spoleto a Terni, passando per Montecastrilli, capeggiata da Maicol Baiocco con Filippo Titta, Michele e Lucrezia Beco, con la colonna sonora del Maestro Angelo Bruzzese, eseguita dall’orchestra da camera Talenti d'Arte.

Gli operatori si sono avvalsi anche di immagini girate con droni ad esaltare la valle incantata di cui San Valentino possa essere finalmente ambasciatore delle sue terre nel mondo in un ideale legame d’amore per il territorio.

