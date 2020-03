Non si ferma l'attività del Banco Alimentare di Amelia: consegnati i 40 pacchi mensili alle famiglie in difficoltà

L’emergenza Coronavirus non ferma l’attività del Banco Alimentare di Arciragazzi Casa del Sole,

attivo da anni ad Amelia a sostegno delle famiglie in difficoltà economica.

“Anche sabato scorso -raccontano i volontari - in piena emergenza sanitaria, ne abbiamo sostenuta un’altra, quella delle famiglie in difficoltà economica che non si possono permettere una spesa adeguata”.

Perciò Anna, Elisabetta, Gianni, Luciano, Monia, Rita, Silvia Stefania e Stefano, i veterani di questo servizio, non hanno abbandonato le persone che una volta al mese aspettano il pacco di generi alimentari donato dal Banco Alimentare dell’Umbria. Dotati di tutti i dispositivi di protezione individuali previsti, hanno consegnato, anche in questo mese così difficile, 40 pacchi di generi alimentari a tutte le famiglie bisognose. © RIPRODUZIONE RISERVATA