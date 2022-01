Terni, il cordoglio dei sindacati per la morte di David Sassoli: «Capace di ascoltare e agire durante la vertenza Ast»

«Grande capacità di ascolto e di azione durante la vertenza Ast». Così le Segreterie Territoriali Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Ugl e le Rsu di Acciai Speciali Terni ricordano David Sassoli, esprimendo al contempo cordoglio per la scomparsa del presidente del Parlamento Europeo. «Ricordiamo la competenza e l’impegno profuso sia come presidente del Parlamento sia come deputato europeo nelle varie vertenze che si sono sviluppate - scrivono i sindacati in una nota - aprendoci prima le porte del Parlamento ricevendo a Bruxelles le nostre delegazioni e poi facendo più volte tappa a Terni, dove ci ha ascoltati come organizzazioni sindacali ed ha incontrato la RSU e i lavoratori all’interno del sito siderurgico, dimostrando una grande capacità di ascolto e di azione, che hanno poi favorito l’approvazione di misure che miravano alla reale difesa delle produzioni ternane. Le istituzioni europee e i lavoratori perdono sicuramente un importante riferimento, le sentite condoglianze alla famiglia».

APPROFONDIMENTI IL LUTTO Morte presidente Sassoli, l'ultima volta a Terni in visita...