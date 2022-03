Il Comune si riprende le piscine dello stadio

Il Comune di Terni è tornato in possesso delle piscine dello Stadio. Scaduto "l'ultimatum", l'amministrazione comunale ha tirato dritto rispetto all'atto ingiuntivo notificato alle parti la scorsa settimana. Questa mattina, quindi, il dirigente del Comune, Piero Giorgini e la polizia locale sono entrati nella struttura sportiva dove si sono ritrovati anche il sub-concessionario Pds Sport&Fun nella persona di Luigi Barelli, e il concessionario la Piscine dello Stadio srl, rappresentata da Alessandro Mastrofini.

Tutti hanno preso atto della situazione: il Comune, facendo valere il principio dell'autotutela, ha preteso di tornare in possesso di un bene di sua proprietà. Subito dopo c'è stato un sopralluogo alla struttura.

L'obiettivo dell'amministrazione comunale è di riaffidare la gestione per consentire la ripartenza dell'impianto quanto prima. Dal canto suo il concessionario ha già dato la propria disponibilità ad eseguire i lavori per permettere la ripresa dell'attività. Un'azione di forza quella del Comune, che arriva ben prima del pronunciamento del tribunale di Roma sulla controversia tra concessionario e gestore e che al momento non si sa se possa avere o meno strascichi legali visto che il subconcessionario avrebbe parlato di un "atto illegittimo".